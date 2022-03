Xiaomi 12 Ultra avrà un nuovo sensore Sony, ed un retro davvero "tondeggiante"

Alla fine dello scorso anno abbiamo visto Xiaomi darci un assaggio dei suoi smartphone top di gamma per il 2022. Diciamo un assaggio perché gli Xiaomi 12 non sono ancora arrivati ufficialmente in Italia. Lo stesso dicasi per l'atteso Xiaomi 12 Ultra.

Il modello più performante dei top di gamma Xiaomi è stato avvistato esclusivamente nei render e leak trapelati nelle scorse settimane online, l'azienda cinese ancora non ha chiarito quando intende presentarlo ufficialmente. Stando alle ultime notizie arrivate dalla Cina, Xiaomi 12 Ultra farà affidamento su un comparto fotografico di assoluta rilevanza, capitanato da un sensore Sony inedito.