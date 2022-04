Xiaomi 12 Ultra avrà l'alimentatore più potente di tanti portatili

Xiaomi 12 Ultra è ormai il modello più atteso in casa Xiaomi, dopo che Xiaomi 12, Xiaomi 12X e Xiaomi 12 Pro hanno fatto il loro ingresso ufficiale anche nel mercato italiano.

Nelle ultime ore sono trapelati, dal noto leaker cinese Digital Chat Station, nuovi dettagli sulla capacità di ricarica rapida della batteria di Xiaomi 12 Ultra. Secondo il leaker questa supporterà un output fino a 150W, con un caricatore apposito che in termini di potenza supera quella di gran parte dei caricatori per PC che troviamo in commercio.