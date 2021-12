Xiaomi 12 ufficiale: il top con Snapdragon 8 Gen 1 che si usa con una mano sola

Xiaomi 12 è qui. La presentazione ufficiale è avvenuta oggi 28 dicembre in occasione di una conferenza stampa tenutasi in Cina. Il nuovo top di gamma del noto marchio arriverà come di consueto in più varianti. Verso la fine della conferenza è stato infatti mostrato anche Xiaomi 12 Pro, la versione dotata di display più ampio. Manca all'appello Xiaomi 12 Ultra, che sarà probabilmente presentato in seguito.

A livello di design, la parte frontale non ha grandi novità di rilievo. Il display è un AMOLED full HD+ da 120 Hz con 1.110 nit di luminosità massima, protetto da un Gorilla Glass Victus. La fotocamera frontale è incastonata in un foro centrale.

Ciò che risalta è la dimensione dello schermo, 6,28", che fa sì che lo smartphone non sia esageratamente grande. Il peso ammonta a 180 grammi, mentre la larghezza ammonta a 70 mm (69,9 per la precisione). Tenerlo con una sola mano insomma non dovrebbe essere così impegnativo e anzi, è la stessa Xiaomi a ribadirlo più volte durante la presentazione confrontandone le dimensioni anche con gli iPhone di nuova generazione.

Sul retro spicca il nuovo camera bump con sensore principale da 1/1,28" a 50 megapixel dotato di OIS (un Sony IMX766) accompagnato da sensore zoom ottico 3X con OIS e grandangolare da 123°. Nella colorazione verde, il retro è rivestito da un materiale in simil-pelle. Sotto il cofano troviamo il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 1 raffreddato a liquido accompagnato da 8 o 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna.

Schermo : 6,28" AMOLED (1.080 x 2.400 pixel), refresh rate a 120Hz, colori a 12 bit, HDR10+, Dolby Vision

: 6,28" AMOLED (1.080 x 2.400 pixel), refresh rate a 120Hz, colori a 12 bit, HDR10+, Dolby Vision Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 GPU : Adreno next-gen

: Adreno next-gen RAM : 8 / 12 GB LPDDR5

: 8 / 12 GB LPDDR5 Storage interno : 128/ 256 GB UFS 3.1

: 128/ 256 GB UFS 3.1 Batteria : 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W e alla ricarica wireless da 30 W

: 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W e alla ricarica wireless da 30 W Connettività : NFC, IR, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 e 5G

: NFC, IR, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 e 5G Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, 1/1,28", OIS, f/1.9 Grandangolo : 13 megapixel, 123°, f/2.4 Zoom : OIS, zoom ottico 3x, zoom ibrido 10x, zoom digitale 30x

: Sistema operativo : MIUI 13 basata su Android 12

: MIUI 13 basata su Android 12 Peso : 180 grammi

: 180 grammi Larghezza: 69,9 mm

A livello multimediale si annoverano anche i due speaker stereo Harman/Kardon con supporto a Dolby Atmos. Assente il jack audio.

Si è parlato anche di Xiaomi 12 Pro, dotato di display da 6,73", un peso e dimensioni maggiori (205 g, 74,6 mm di larghezza). A livello di design e di componenti siamo in linea con la versione più compatta. Lo schermo migliora però, e non solo nella risoluzione. Si parla infatti di un AMOLED LTPO dotato di frequenza di aggiornamento dinamica, capace di passare da 1 a 120 Hz. La luminosità massima è di ben 1.500 nit. Anche le fotocamere sono diverse. Il sensore principale è un Sony IMX707, e anche il sensore zoom è da 50 megapixel.

Schermo : 6,73" QHD+ (1.440 x 3.200 pixel) E5 AMOLED LTPO, 522 PPI, 120 Hz, 1.500 Nit luminosità massima, Gorilla Glass Victus, colori a 10 bit, Dolby Vision

: 6,73" QHD+ (1.440 x 3.200 pixel) E5 AMOLED LTPO, 522 PPI, 120 Hz, 1.500 Nit luminosità massima, Gorilla Glass Victus, colori a 10 bit, Dolby Vision Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM : 8 | 12 GB LPDDR5

: 8 | 12 GB LPDDR5 Memoria interna : 128 | 256 GB UFS 3.1

: 128 | 256 GB UFS 3.1 Fotocamera posteriore: Sony IMX707 50 megapixel 1/1.28", 2.44μm 4-in-1 pixel JN1 Zoom 50 megapixel Grandangolare 32 megapixel

Batteria : 4.600 mAh con supporto a ricarica a 120 W

: 4.600 mAh con supporto a ricarica a 120 W Peso : 205 g

: 205 g Larghezza: 74,6 mm

Uscita e prezzo

Il prezzo del modello base, quello 8/128 GB, è pari a 3.699 yuan, al cambio attuale circa 512€. Le altre varianti, quelle da 8/256 e 12/256 GB, vengono rispettivamente 3.999 yuan (554€) e 4.399 yuan (609€). L'uscita per il mercato italiano ancora non è stata annunciata.

Xiaomi 12 Pro parte invece da 4.699 yuan (650€) per la versione 8/128 GB, per salire a 4.999 yuan (692€) per quella 8/256 GB e 5.399 yuan (748€) per quella 12/256 GB.

Xiaomi 12 - Immagini ufficiali

Vediamo il retro di Xiaomi 12 nelle quattro colorazioni ufficiali svelate da Xiaomi.

Sample fotografici

Xiaomi 12 Pro Colori