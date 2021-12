Xiaomi 12 "ufficiale": scheda tecnica da acquolina in bocca

L'immagine che vedete in galleria infatti sembra quella che userà Xiaomi per illustrare il suo nuovo Xiaomi 12, e raccoglie quasi tutta la scheda tecnica :

Manca pochissimo alla prima presentazione ufficiale di Xiaomi 12 , la nuova serie di top di gamma della casa cinese, che si terrà in Cina. Nelle ultime ore sono trapelati tantissimi dettagli sul dispositivo, tali da rendere l'attesa per la presentazione quasi superflua.

Da quanto abbiamo letto ci sembra più che assodato che anche la variante base di Xiaomi 12 sarà un vero top di gamma, in grado di competere ai livelli più alti del mercato. Sarà interessante vedere a quale prezzo Xiaomi lancerà il dispositivo nel mercato italiano. Come leggete dalla parte finale del poster, Xiaomi 12 arriverà in Cina a un prezzo equivalente a circa 500 euro per la variante 8 + 128 GB.

Vi ricordiamo che la presentazione in Cina è fissata per il 28 dicembre. Per vedere i nuovi Xiaomi 12 in Europa e in Italia dovremo attendere i primi mesi del nuovo anno, presumibilmente febbraio 2022.