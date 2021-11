Xiaomi 12 sta per arrivare, così come la versione internazionale di Redmi Note 11

Xiaomi 12 dovrebbe arrivare infatti già a dicembre , subito dopo la conferenza Qualcomm Tech Summit , che si svolgerà tra il 30 novembre e il 2 dicembre e durante la quale sarà svelato al mondo il SoC Snapdragon 898 . Lo smartphone dell'azienda cinese dovrebbe montare proprio questo chip, per cui la presentazione del dispositivo dovrà per forza di cosa avvenire dopo quella del processore.

Rimaniamo in tema Qualcomm e Xiaomi: gli smartphone della serie Note 11 di Redmi, presentati in Cina con SoC MediaTek, potrebbero sbarcare oltreoceano, con a bordo però un chip Snapdragon. Purtroppo non sappiamo con precisione quali processori arriveranno: i rumor parlano di Snapdragon 778 Plus per le varianti pi potenti e Snapdragon 695 per quelle "base".

Ad ogni modo, toccherà attendere comunque i primi mesi del 2022 per vedere Redmi Note 11 al di fuori della Cina, con la speranza che gli smartphone possano arrivare anche in Italia.