Xiaomi 12 si prepara al lancio: evento ufficiale il 28 dicembre

Xiaomi è uno dei principali attori nel settore di mercato degli smartphone e chiuderà l'anno in bellezza con il lancio dei nuovi top di gamma per il 2022, gli Xiaomi 12.

I dispositivi della famiglia Xiaomi 12 saranno tra i primi, non i primissimi, ad arrivare sul mercato con il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1 di casa Qualcomm. Nelle ultime ore dalla Cina sono trapelati dei dettagli riguardanti la loro presentazione. Quello che vedete nell'immagine in galleria corrisponde al poster dedicato all'evento ufficiale fissato da Xiaomi per presentare i nuovi flagship.