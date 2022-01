Xiaomi 12 si prepara al debutto in Europa, il modello Pro forse non arriverà

Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sul lancio internazionale degli Xiaomi 12. Il noto leaker Snoopytech ha condiviso l'immagine che trovate in fondo a questo articolo, la quale fornisce alcuni dettagli su cosa aspettarsi in Europa dalla nuova famiglia di flagship Xiaomi.

Dopo aver visto la presentazione ufficiale tenuta da Xiaomi per i suoi nuovi top di gamma, gli Xiaomi 12 , non sono pochi gli utenti europei che si stanno chiedendo quando arriveranno questi dispositivi nei nostri mercati .

Ingrandendo l'immagine si nota come sulla variante standard di Xiaomi 12 ci sia un codice che rimanda alla versione europea del dispositivo, mentre per Xiaomi 12 Pro questo non accade e appare la sigla usata per i dispositivi commercializzati in Cina.

Questo potrebbe far pensare che solo Xiaomi 12 arriverà in Europa, magari accompagnato dalla variante Ultra e da quella economica Xiaomi 12X. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.