Il miglior smartphone di Xiaomi non arriverà in Italia nel prossimo futuro

All'inizio di luglio, Xiaomi ha svelato al mondo i suoi nuovi smartphone: si tratta della serie 12S, formata da Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S Ultra. Quest'ultimo è ovviamente il più interessante dei tre, grazie allo Snapdragon 8+ Gen 1 e alle fotocamere sviluppate in collaborazione con la storica azienda tedesca Leica.

I tre smartphone sono stati, almeno per il momento, ufficializzati solo in Cina: in particolare, Xiaomi 12S Ultra sarà disponibile nella nazione asiatica a partire da circa 930 €, mentre noi europei dovremo attendere ancora molto. Il leaker Ice Universe ha infatti dichiarato sul suo profilo Twitter che "sfortunatamente, Xiaomi Mi 12S Ultra non sarà venduto a livello globale per il momento".