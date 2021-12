Xiaomi 12 Pro si mostra al completo: le immagini prima della presentazione

Manca sempre meno al lancio ufficiale dei nuovi top di gamma Xiaomi, i dispositivi che arriveranno tra le fila della famiglia Xiaomi 12. Nelle ultime ore sono emerse nuove immagini che mostrano il look di Xiaomi 12 Pro.

Le immagini che trovate in galleria si riferiscono, molto probabilmente, ad alcuni accessori per il dispositivo ma che ci lasciano vedere anche gran parte del suo design. Anteriormente, Xiaomi 12 Pro sarà caratterizzato da un display con foro centrale per la fotocamera anteriore e che con tutta probabilità sarà di tipo OLED con refresh rate massimo a 120 Hz.