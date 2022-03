Xiaomi 12 Lite sempre più vicino al lancio in Europa: sarà lui il vero best buy?

Sulla scia dei rumor emersi nei giorni scorsi , sono emerse nuove evidenze per un lancio europeo di Xiaomi 12 Lite . Online sono trapelate due build della MIUI 13 per Xiaomi 12 Lite, e una delle due lascia intendere che si tratti proprio della versione europea del dispositivo (la V13.0.0.24.SLIEUXM ).

Ancora non abbiamo una data di lancio ufficiale ma sospettiamo che queste potrebbe accadere presto. Così come ci aspettiamo un prezzo di lancio aggressivo di Xiaomi 12 Lite per il mercato italiano, al punto da diventare il nuovo best buy?