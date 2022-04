Non dimenticatevi di Xiaomi 12 Lite: ecco le prime immagini dal vivo

Le immagini che trovate in galleria sono le primissime che ritraggono il dispositivo dal vivo . Gli scatti mostrano uno smartphone con un design molto coerente con il look di Xiaomi 12, con il modulo fotografico posteriore rettangolare all'interno del quale troviamo un sensore principale e due ausiliari . Anteriormente vediamo un display forato al centro , piatto, e sul profilo laterale vediamo i classici pulsanti power e del volume.

Xiaomi al momento non ha ancora chiarito quando intende lanciare il dispositivo, così come non sappiamo quando è previsto il suo lancio in Europa. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più in merito.