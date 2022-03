Xiaomi 12 Lite esiste, e sta arrivando

Dopo i tre "fratelli maggiori" presentati ieri, è in dirittura d'arrivo anche Xiaomi 12 Lite. Il dispositivo, infatti, è stato avvistato nel databe IMEI con il numero di modello 2203129G.

In attesa di conoscere la data di uscita del dispositivo più economico della nuova serie di Xiaomi, possiamo soffermarci un attimo sulle specifiche tecniche. Così come già riportato in un articolo precedente, il 12 Lite dovrebbe arrivare con un display OLED curvo 3D da 6,55" con risoluzione 1.080 × 2.400 pixel e refresh rate pari a 120 Hz. Il processore, invece, sarà un Qualcomm Snapdragon 778G+ mentre tre saranno i sensori fotografici posteriori, a partire da quello principale da 64 MP (Samsung ISOCELL GW3).