Xiaomi 12 Global: svelati prezzi, caratteristiche e colori disponibili

In attesa del debutto europeo previsto a breve, MySmartPrice ha pubblicato in anteprima le caratteristiche tecniche ed i prezzi della serie "Xiaomi 12" in Europa. La versione di punta, ovvero Xiaomi 12 Pro, costerà tra i 1.000 ed i 1.200€; Xiaomi 12, invece, avrà un costo compreso tra 800 e 900€; il più "economico" sarà il 12X, con un prezzo di vendita tra 600 e 700€. Per quanto riguarda le opzioni di colore, tutti e tre i telefoni saranno disponibili in blu, grigio e viola.

Xiaomi Mi 12 Pro: Caratteristiche Tecniche