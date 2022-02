Xiaomi 12 e OPPO Find X5 Pro: dove scaricare gli sfondi ufficiali

Xiaomi ha ufficializzato i suoi nuovi top di gamma esclusivamente per il mercato cinese al momento, mentre OPPO sta preparando il lancio di Find X5 Pro, il suo di top di gamma.

Nell'attesa che questi dispositivi calchino ufficialmente il mercato europeo, possiamo averne un assaggio grazie a LetsGoDigital che ha reso disponibili i loro sfondi ufficiali. Per Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro si tratta di immagini molto simili tra loro e centrate su quattro tonalità dominanti. In galleria potete averne un'anteprima, qui in basso trovate i link per il dowload a risoluzione originale.