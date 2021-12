Xiaomi 12 avrà il nuovo Snapdragon 8 Gen 1

È stato il fondatore Lei Jun infatti ad annunciare infatti che la collaborazione fra i due brand proseguirà anche nel prossimo anno e che anzi sarà sugellata probabilmente a breve. Come già si vociferava infatti Xiaomi 12 sarà dotato dell'ultimissimo SoC Snapdragon 8 Gen 1.

Xiaomi è sempre stato uno dei partner più importanti di Qualcomm e anche nel 2021, in diretta dallo Snapdragon Summit, è stato annunciato il "rinnovamento dei voti".

Non abbiamo quindi ancora una data per Xiaomi 12, ma sappiamo che il primo top di gamma Xiaomi con la nuova nomenclatura (senza la dicitura Mi) sarà anche il primo con il nuovo processore con la nuova nomenclatura, non Snapdragon 898 ma Snapdragon 8 Gen 1.