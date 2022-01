Xiaomi 12 e 12 Pro raggiungeranno il mercato globale con la nuova MIUI 13

I tre nuovi Xiaomi 12, che attualmente sono in vendita solo in Cina ed entro marzo nel mercato indiano, raggiungeranno presto il mercato globale e saranno in vendita entro la fine del 2022. Sul sito di FCC, l'ente di certificazione americana, sono stati avvistati solo due dei tre modelli di casa Xiaomi che raggiungeranno il mercato occidentale.

Il primo è lo Xiaomi 12 (2201123G) che sarà venduto in 3 formati: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB e la versione più capiente 12 GB + 256GB. Sarà dotato di un display AMOLED da 6,28" FULL HD+ con un refresh rate a 120Hz, Dolby Vision e HDR10+, montando il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1, che integra Wi-Fi 6 e 5G.

Per la versione Pro del nuovo Xiaomi 12 (2201122G) ci saranno solamente due tagli di memoria: si parte con la versione 8 GB di RAM + 256 GB, fino a quella più capiente con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Entrambe dotate di un display 6,73" AMOLED curvo con risoluzione 2K ed una frequenza di aggiornamento a 120Hz, ovviamente non mancheranno Dolby Vision e HDR10+. Come il fratello minore, la versione Pro monterà lo Snapdragon 8 Gen 1, con Wi-Fi 6 e 5G integrato.

In attesa del loro arrivo anche sul nostro mercato, per maggiori dettagli sui due modelli Xiaomi potete consultare le relative schede tecniche in fondo all'articolo.