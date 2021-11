Xiaomi 11T Pro sotto la lente d'ingrandimento di DxOMark: in test display e fotocamera

Queste sono le specifiche tecniche per quanto riguarda le fotocamere dello smartphone:

La popolare testata francese DxOMark ha messo le mani su Xiaomi 11T Pro , il primo smartphone dell'azienda cinese senza la dicitura Mi. I test si sono concentrati sulla fotocamera e sul comparto audio del dispositivo , con risultati non certo sbalorditivi.

Il punteggio totalizzato dallo smartphone è pari a 117 punti: non si tratta di un punteggio molto elevato, ma comunque la qualità degli scatti è tutto sommato buona. L'esposizione risulta spesso corretta e i colori sono ben riprodotti, buono l'autofocus e il livello di dettaglio nei video. Purtroppo i dettagli non sono altrettanto buoni nei video, l'esposizione nelle foto notturne è spesso errata e la stabilizzazione nei video non funziona a dovere.

Per quanto riguarda invece il comparto audio, Xiaomi 11T Pro si comporta decisamente meglio: i 71 punti totalizzati lo piazzano al 16° posto nella classifica generale e al sesto in quella relativa alla stessa fascia di prezzo. La qualità è, nel complesso, buona e il volume è alto. Il suono non presenta distorsioni anche a volume elevato. Anche i suoni registrati sono di buona qualità e presentano pochissimi artefatti.