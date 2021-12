Xiaomi 11T nelle mani di DxOMark: in test il display e l'audio

Il punteggio assegnato al dispositivo è di 89 punti: pur non trattandosi di un valore altissimo, DxOMark ha notato come la qualità generale del pannello sia tutto sommato buona. In particolare, i colori sono riprodotti fedelmente in praticamente qualsiasi condizione di luce, così come i video in HDR10. Purtroppo la fludità non è al top, nonostante i 120Hz di refresh rate, mentre a volte i colori risultano poco saturi, soprattutto con poca luce ambientale.

Per quanto riguarda invece l'audio, il punteggio è di 70 punti, al pari della serie Galaxy S21 di Samsung: i due speaker sono di buona qualità e l'audio riprodotto risulta ben bilanciato, con ottimi bassi e con un buon bilanciamento delle frequenze. Purtroppo a volume basso il suono risulta un po' "impastato" e i medi sono poco presenti. Molto bene invece per i suoni registrati, sempre bilanciati, con un corretto volume e con un effetto stereo convincente.