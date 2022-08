Il widget Riepilogo riceve gli aggiornamenti per le spedizioni di cibo e prodotti domestici

Il widget infatti, oltre alle informazioni comuni come Meteo e Calendario , offre anche qualcosa in più come le allerte per i terremoti , lo stato di ricarica dei dispositivi Bluetooth e persino il live feed di chi suona a un campanello Nest Doorbell .

Il widget Riepilogo (At a Glance) è una prerogativa dei telefoni Pixel di Google ( qui trovate la nostra recensione di Pixel 6a ), in costante aggiornamento e che continua a ricevere sempre nuove funzionalità.

Il nuovo interruttore "Ordini di cibo e prodotti domestici" appare nella versione dell'Assistente Google delle impostazioni del widget Riepilogo, insieme al meteo e gli eventi imminenti, che mostrano gli aggiornamenti del calendario e dei promemoria.

Questa è la versione precedente alla variante del Pixel Launcher, dove invece di solito si trovano le ultime novità come le soprannominate indicazioni sullo stato della batteria delle cuffie Bluetooth e il live feed del campanello Nest. Probabilmente questa funzionalità si integrerà nel prossimo Feature Drop dei Pixel, e sarebbe logico attendersi un'integrazione con un servizio di aggiornamento sulle consegne ben più ampio, non solo riservato al cibo.

Il nuovo interruttore è apparso in questi giorni su dispositivi sia con Android 12 che Android 13, probabilmente in seguito a un aggiornamento lato server, e per impostazione predefinita è attivato. Al momento è stato visto negli Stati Uniti, ma nei nostri dispositivi non siamo ancora riusciti a confermarlo, quindi è possibile che da noi arrivi più avanti. Continuate a seguirci, perché vi aggiorneremo in proposito.