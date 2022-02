Volete farvi notare? Caviar presenta i suoi Samsung S22 con inserti in oro e titanio

Il modello ' Ocelot ' è quello più costoso, con oro 24 carati con motivo screziato, combinato con PDV-Titanio nero e un'incisione laser in oro. Il telefono sarà offerto nelle stesse varianti di memoria dell'originale e i prezzi vanno da 6.600 dollari per il Samsung Galaxy S22 (128 GB) a 7.830 dollari per il Galaxy S22 Ultra (512 GB).

La nuova collezione si ispira alla tendenza dell'Art Nouveau e la sua caratteristica è la forma a V, che separa la fotocamera dalla parte inferiore. Questa V sta per 'Vittoria' – o vittoria e superiorità, insomma qualcosa che ha a che fare con il rimarcare il proprio status.

Caviar è un'azienda russa specializzata nella rifinitura di modelli di telefoni esistenti con materiali durevoli e rari, come oro e pietre preziose. Dopo gli iPhone 13 Pro in edizione limitata, è la volta dei nuovi Samsung Galaxy S22 . Caviar ha infatti introdotto sei modelli per cui si può scegliere se usare come base uno dei tre nuovi dispositivi di Samsung, e ottenere decorazioni con oro 24 carati, titanio leggero e fibra di carbonio dell'industria automobilistica.

Il secondo modello della nuova collezione Caviar si chiama 'Bird of Prey'. Oro a 24 carati e pelle di coccodrillo beige per uno schiaffo agli animalisti. Il prezzo? Da 6.370 dollari. Caviar ha anche disegnato diversi modelli per uomo, incluso il modello "Grande Gatsby", il "Drive", il "Titanium" e il "Vittoria", sempre con metalli e pelli varie a prezzi esorbitanti.

È subito possibile effettuare un preordine per i nuovi modelli Limited Edition. Non appena verranno rilasciati i nuovi smartphone della serie S, i designer di Caviar si metteranno al lavoro. I telefoni sono realizzati su misura e su ordinazione, con una produzione massima di 99 unità per modello.