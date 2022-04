Vivo Y55 arriva in Italia: caratteristiche e prezzo, anche in abbonamento con WindTre

Il nuovo Vivo Y55 5G presenta interessanti funzionalità lato software, come iManager , l'assistente personale che una volta configurato aiuta l'utente a mantenere lo smartphone in buone condizioni. Mentre, per gli amanti del gaming, la funzione Multi-Turbo 5.0 consente di accelerare le prestazioni gioco. Sempre per chi utilizza lo smartphone anche per giocare, la modalità Ultra Game Mode è stata visivamente aggiornata per un'esperienza di gioco sensoriale più completa.

Grazie alla Funtouch OS 12, infine, i widgets più utilizzati sono posizionati subito nella schermata principale per facilitare un accesso rapido mentre, gli amanti della musica, troveranno in Nano Music Player la funzionalità ideale per gestire la propria selezione musicale senza problemi.

Lo smartphone è disponibile nei WINDTRE Store, in promozione fino all'8 maggio, incluso con l'offerta DI PIU' LITE che prevede 50 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a 12,99 euro al mese. In alternativa, si può acquistare Y55 5G anche in un'unica soluzione a 279,90 euro.