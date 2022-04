La serie Vivo X80 è ufficiale: tutto al top e tanta attenzione alla fotografia

Vivo X80 Pro: Caratteristiche Tecniche

Vivo X80: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Il nuovo Vivo X80 Pro arriva ufficialmente per il mercato cinese ad un prezzo che parte dall'equivalente di circa 750€ per la variante Snapdragon e da circa 830€ per quella con processore Dimensity 9000.

Vivo X80 arriva invece ad un prezzo che parte dall'equivalente di circa 490€. Per entrambi i nuovi dispositivi non abbiamo ancora informazioni da Vivo in merito alla loro commercializzazione in Europa.