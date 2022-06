Vivo X80 Pro ufficiale in Italia: il premium phone senza rinunce

Lo smartphone di cui parliamo non è una novità assoluta in patria (ne avevamo già parlato qui approfonditamente ) ma vale comunque la pena fare un riepilogo delle sue specifiche salienti.

Come è possibile vedere dalla scheda tecnica questo Vivo X80 Pro è probabilmente uno degli smartphone più completi del mercato, non lasciando indietro nessuna specifica rilevante, come l'uscita video USB-C 3.1, l'audio stereo, le memorie ultra veloci, l'impermeabilità e un kit fotografico di tutto rilievo, soprattutto grazie al doppio zoom.

Grazie alla collaborazione con ZEISS infatti abbiamo l'introduzione di tantissime novità software e hardware in questo smartphone, partendo dalla parte video con la modalità di registrazione ZEISS Cinematic, che integra una funzione di Video Bokeh, per garantire un'effetto sfocatura convicnente e naturale nei suoi video, anche in una versione con la sfocatura ovale, caratteristica di alcune lenti professionali. Il tutto in un formato cinematografico 2.39:1. Abbiamo poi una funzione di Pure Night View, per garantire immagini realistiche nella resa anche al buio e il rivestimento ZEISS T* sulle lenti dello smartphone, per garantire il minor numero di riflessi e aberrazioni della luce negli scatti.

La funzionalità di Colore Naturale ZEISS garantisce poi che sia l'esposizione che il bilanciamento del bianco sia modificato in modo coerente durante la ripresa di un filmato.