Vivo X80 Pro e i suoi esclusivi servizi di assistenza

Nel panorama del mercato smartphone globale abbiamo visto come Vivo si stia ritagliando un posto in prima fila anche a livello internazionale, con i suoi top di gamma Android che ormai vogliono competere con quelli degli altri big.

Un esempio lampante di quanto appena detto è Vivo X80 Pro, il nuovo flagship che l'azienda cinese ha lanciato recentemente anche nel mercato italiano. Noi l'abbiamo conosciuto a fondo nella nostra recensione, e abbiamo constatato quanto ci sia di solido sotto il cofano, a paritre dal comparto fotografico realizzato in collaborazione con Zeiss.

Oltre a questo, abbiamo visto come Vivo X80 Pro arrivi ad un prezzo molto importante in Italia. L'azienda per guadagnarsi un posto di prim'ordine tra gli utenti ha deciso di puntare particolarmente anche sul servizio post-vendita. Questo si è tradotto nel pacchetto di servizi Xclusive care.

Si tratta appunto di servizi di assistenza esclusivi che Vivo concederà a tutti coloro che acquisteranno il loro nuovo top di gamma. Andiamo a vedere cosa è incluso:

Servizio pick-up gratuito per le riparazioni riconosciute in garanzia.

per le riparazioni riconosciute in garanzia. Riparazione o sostituzione dello schermo danneggiato nei primi 6 mesi successivi all'acquisto senza costi aggiuntivi o spese a carico dell'acquirente.

danneggiato nei primi 6 mesi successivi all'acquisto senza costi aggiuntivi o spese a carico dell'acquirente. Video-assistenza gratuita nel caso di malfunzionamenti software, problemi tecnici e per avere maggiori dettagli sul prodotto.

Inoltre, come per gli altri top di gamma dell'azienda, Vivo X80 Pro avrà sicuramente 3 major update di Android.

In questo contesto Vivo ha anche precisato di poter contare su almeno 100 punti di raccolta in tutta Italia. Questo per consolidare l'affidabilità che il brand intende trasmettere ai suoi futuri acquirenti italiani.

Vi ricordiamo che Vivo X80 Pro è stato lanciato nel mercato italiano al prezzo di 1.299€, e che difficilmente lo troveremo in sconto o in promozione.