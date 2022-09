Vivo X80 Lite ed i super-selfie da 50 megapixel

Il marchio cinese Vivo si appresa a lanciare un nuovo smartphone in Europa. Si tratta del Vivo X80 Lite, un dispositivo di fascia media dalle specifiche tecniche piuttosto interessanti. Difatti, sebbene non sia stato ancora presentato, i dettagli sono già trapelati, a partire dal display, che dovrebbe essere un pannello AMOLED da 6,44" e con un refresh rate di 90 Hz (in grado di supportare l'HDR10+).

Lato fotocamera, invece, il telefono avrà un sensore principale da 64 MP (con apertura F/1.79 e con stabilizzatore ottico d'immagine), affiancato da una lente ultragrandangolare da 8 MP (apertura F/2.2) ed una per le macro da 2 MP. Sul lato frontale, all'interno di un piccolo notch, è presente una fotocamera da 50 MP, dotata addirittura dell'autofocus e di un'apertura F/2.0.

Ed il processore? Si tratta di un chip MediaTek, il Dimensity 900, i cui due core di fascia alta raggiungono fino a 2,4 gigahertz, mentre i sei core a risparmio energetico funzionano fino a 2,0 GHz. Il chip viene fornito con un modem 5G integrato ed è affiancato ad 8 GB di RAM ed a 256 GB di memoria interna (espandibile tramite micro SD). Non manca poi il supporto all'NFC e al Bluetooth 5.2, oltre che alla presenza di un lettore di impronte digitali.