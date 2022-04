Vivo X Note ufficiale: non è un "note", ma almeno è in pelle

Vivo X Note: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Il nuovo Vivo X Note arriva con un design particolare, con un retro realizzato interamente in pelle. Le colorazioni annunciate sono Mountain Blue, Earth Grey e Midnight Black, mentre il prezzo parte dall'equivalente di circa 860€. Al momento è un'esclusiva del mercato cinese ma non è escluso che non possa arrivare anche in Europa.