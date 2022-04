Vivo X Note sempre più vicino: 7 pollici di schermo, ricarica a 80W e Snapdragon 8 Gen 1 vi basteranno?

Come avevamo già visto, il nuovo top di Vivo verrà lanciato con Android 12 a bordo, declinato con l'interfaccia proprietaria Origin OS Ocean, e presenterà livelli elevati di sicurezza e privacy grazie al chip SPU (Secure Processing Unit) dedicato. Per quanto riguarda il lato estetico, il Vivo X Note avrà una finitura in pelle vegana sul lato posteriore e sarà lanciato in tre opzioni colore, blu, nero e grigio. Appuntamento a pochi giorni, quindi!