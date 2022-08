Vivo ha già pronto il successore del suo pieghevole: X Fold S atteso a breve?

Poco più di quattro mesi fa Vivo ha lanciato (in Cina) X Fold, il suo primo pieghevole destinato a mostrare le capacità dell'azienda cinese con la sua scheda tecnica impressionante.

Il dispositivo non è infatti arrivato in Europa, e abbiamo solo potuto mostrarvelo in una visita presso gli uffici di Vivo a Milano, ma ne siamo rimasti colpiti, come del resto ci è successo per il flagship X80 Pro. Ora però Vivo rilancia e si sta già preparando a presentare X Fold S, che dovrebbe migliorare il precedente modello in alcuni componenti chiave.

