Vivo X Fold+ sarà presentato il 26 settembre: guardate quant'è bello in rosso!

Il settore degli smartphone negli ultimi anni ha visto il notevole sviluppo dei pieghevoli, soprattutto da parte di Samsung con i suoi Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. In misura minore però anche l'azienda cinese vivo fa sentire la sua presenza.

Vivo ha già presentato il suo X Fold sul mercato cinese, mai arrivato stabilmente in Europa. Ora l'azienda è pronta a lanciare il suo successore, il quale si chiamerà vivo X Fold+.

Nelle ultime ore sono trapelati online importanti dettagli su questo dispositivo. Lo smartphone avrà a bordo il processore Snapdragon 8+ Gen 1, con 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno. Il comparto fotografico sarà di prim'ordine e realizzato in collaborazione con ZEISS: 50 megapixel per il sensore principale, un grandangolo da 48 megapixel, un sensore per i ritratti da 12 megapixel con zoom ottico 2x, e un sensore periscopico da 8 megapixel.