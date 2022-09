Vivo pronta a lanciare Vivo X Fold Plus: dal TENAA design e caratteristiche

Vivo è già pronta a lanciare il successore del suo impressionante pieghevole Vivo X Fold, che avevamo avuto modo di apprezzare durante un evento privato a Milano: Vivo X Fold Plus 5G è infatti passato dal TENAA (l'ente cinese di certificazione per dispositivi mobili), rivelando specifiche e design. In realtà il successore del primo pieghevole della ambiziosa società cinese era già apparso qualche settimana fa in un post del noto leaker Digital Chat Station, ma con il nome di Vivo X Fold S. Ora sembra invece che si chiamerà Vivo X Fold Plus, e porterà ancora meno novità di quanto originariamente previsto. Segui AndroidWorld su News Il sito web del TENAA riporta infatti alcune immagini e le caratteristiche tecniche del dispositivo. Per quanto riguarda il design, sarà sostanzialmente invariato rispetto al suo predecessore. Sul retro infatti abbiamo l'enorme blocco fotocamere circolare con quattro obiettivi (principale, ultragrandangolare, ritratto e periscopio), il flash LED e il marchio Zeiss. Si può vedere anche una striscia verticale che attraversa verticalmente il retro, corre sotto al modulo fotocamere e ospita il marchio Vivo, qualcosa che non avevamo visto nelle foto ufficiali di Vivo X Fold ma che invece era presente quando abbiamo potuto toccarlo con mano.

Ai lati abbiamo lo slider per le notifiche, il pulsante di accensione e il bilanciere del volume, mentre sul lato destro del display pieghevole e sullo schermo anteriore abbiamo il foro della fotocamera per i selfie. Il sito del TENAA rivela anche che X Fold+ sarà dotato di una batteria da 4.600 mAh, la stessa del suo predecessore, e meno di quanto anticipato per X Fold S (4.700 mAh), mentre lato software il dispositivo monta Android 12, probabilmente con l'interfaccia proprietaria Funtouch OS 12/Origin OS Ocean a seconda del mercato in cui viene lanciato.

Il TENAA non rivela altro, quindi non possiamo che basarci sul leak precedente, che riportava tre novità rispetto a Vivo X Fold: batteria, processore e ricarica. La batteria è stata eliminata dalla notizia odierna, per quanto riguarda il SoC possiamo aspettarci il nuovo Snapdragon 8+ Gen 1 e per la ricarica la possibilità di arrivare a 80 W. Il resto delle specifiche dovrebbero rimanere invariate, quindi un display pieghevole da 8,03 pollici e un display AMOLED FHD + esterno da 6,53 pollici (entrambi con frequenza di aggiornamento a 120 Hz), oltre a quattro fotocamere: principale da 50 MP, ultrawide da 48 MP, ritratto da 12 MP e periscopio da 8 MP. Le due fotocamere selfie dovrebbero essere da 16 MP e 32 MP. Anche RAM (12 GB) e archiviazione (256 GB) dovrebbero restare gli stessi, ma su questo non si hanno indicazioni.