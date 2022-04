Vivo X Fold in alta risoluzione: quale colore preferite?

Si fanno sempre più insistenti i rumor attorno a Vivo X Fold, il pieghevole che la casa cinese dovrebbe lanciare a breve sul mercato. Dopo i dettagli sulle specifiche tecniche è giunto il momento di vedere le sue colorazioni.

L'immagine che trovate nella galleria in basso mostra Vivo X Fold ad alta risoluzione e in tutte le sue colorazioni. Il pieghevole appare nelle due colorazioni Blue e Gray, ma non è escluso che non ce ne sia una terza. Il look del device appare come lo abbiamo visto nei rumor precedenti: sul retro a farla da padrone c'è il grande modulo fotografico circolare, realizzato in collaborazione con Zeiss mentre anteriormente vediamo un display con un unico foro.