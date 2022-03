Vivo X Fold è il pieghevole che farà gola anche ai fan Samsung

Il nuovo dispositivo , che sarà alimentato dall'ultimo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm , presenterà un design simile al Samsung Galaxy Fold 3 , con due schermi, uno interno pieghevole ed uno esterno. Entrambi saranno ad alta frequenza di aggiornamento e saranno dotati di sensore biometrico sotto in-display a ultrasuoni. Per dare un metro dell'eccezionalità del prodotto , basta vedere la reazione di Ice Universe , uno dei leaker più "affezionati" a Samsung .

Per quanto riguarda le caratteristiche, Vivo ha confermato attraverso un video le specifiche del comparto fotografico, composto da 4 obiettivi ZEISS VARIO-TESSAR. Per il resto ci dobbiamo accontentare dei rumor, ma si vocifera che saranno da acquolina in bocca: