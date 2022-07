Vivo V25 Pro sembra gustoso: retro-camaleonte, MediaTek Dimensity 1300, AMOLED a 120Hz

Vivo V25 Pro: caratteristiche tecniche trapelate

Una delle caratteristiche uniche del telefono sarà il retro, dotato dell'esclusiva tecnologia di cambio colore con Fluorite AG Glass , qualcosa che avevamo già visto sul Vivo V23 (qui sotto). La funzione permette al pannello posteriore del V25 Pro di cambiare colore alla luce del sole o quando i raggi UV colpiscono il retro del telefono, ed è in qualche modo una risposta al Nothing Phone (1) con il suo retro a LED e con cui probabilmente il nuovo Vivo V25 Pro si scontrerà sul mercato.

Per quanto riguarda specifiche tecniche finora trapelate , il nuovo Vivo V25 Pro sarà dotato di:

Per quanto riguarda il processore, dovrebbe essere un'ottima scelta, capace di garantire prestazioni soddisfacenti nel gaming e una buona autonomia.

Il nuovo Vivo V25 Pro affronterà una concorrenza molto agguerrita, oltre al sopra citato Nothing Phone (1) anche degli ottimi OnePlus Nord 2T e Oppo Reno 8.

Per quando riguarda il lancio, un'indicazione può venire dalla foto spia. Magari a voi non dirà molto il protagonista (qui sotto potete vederlo in un'immagine più allargata), ma si tratta di Virat Kohli, l'ex capitano della nazionale di cricket indiana (sport che nel Paese conta quanto da noi il calcio), e il fatto che abbia condiviso questa immagine sui suoi canali social con il nuovo Vivo lascia supporre un lancio imminente.