Vivo torna alla carica: in arrivo un nuovo pieghevole, Vivo X Note e nuovo tablet

Vivo è una delle aziende cinesi che maggiormente è attiva nel settore smartphone, anche a livello internazionale, e sta per tenere un nuovo evento ufficiale in cui lancerà interessanti novità.

I sensori fotografici del nuovo X Fold saranno realizzati in collaborazione con Zeiss. Lo stesso dovrebbe accadere per Vivo X Note, il nuovo top di gamma che verrà annunciato durante lo stesso evento. Questo dispositivo dovrebbe arrivare con un display OLED 2K E5 120Hz da 7", sensore d'impronte digitali sotto di esso, un processore Snapdragon 8 Gen 1 accopppiato a 12 GB di RAM.

La batteria avrà una capacità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 80W e a quella wireless da 50W.

Infine, ci sarà posto anche per Vivo Pad, il nuovo tablet della casa cinese. Il display sarà di tipo LCD con refresh rate pari a 120 Hz, il processore sarà uno Snapdragon 870 mentre la batteria avrà una capacità di 7860 mAh con supporto alla ricarica rapida a 44W. Il comparto audio potrà contare sul supporto Dolby Vision e Dolby Atmos e posteriormente ci sarà una doppia fotocamera.

L'evento si terrà esclusivamente per il mercato cinese e quindi possiamo aspettarci che i dispositivi che verranno annunciati non saranno disponibili, almeno non da subito, per il mercato europeo. La data scelta da Vivo corrisponde all'11 aprile.