Vivo S12 / S12 Pro ufficiali in Cina: fotocamera e design da top di gamma

Vivo torna a farsi sentire nel settore smartphone, un mercato in cui si è tuffata ufficialmente anche in Italia, e presenta due nuovi dispositivi di fascia medio-alta in Cina. Parliamo di Vivo S12 e Vivo S12 Pro, ecco le specifiche complete.

Vivo S12 Pro: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,56" (2.376 × 1.080 pixel) Full HD+ AMOLED 19.8:9 aspect ratio con HDR10+, 90Hz refresh rate, 240Hz touch sampling rate, fino a 1300 nits

: 6,56" (2.376 × 1.080 pixel) Full HD+ AMOLED 19.8:9 aspect ratio con HDR10+, 90Hz refresh rate, 240Hz touch sampling rate, fino a 1300 nits Processore : fino a 3GHz Octa Core MediaTek Dimensity 1200-AI 6nm

: fino a 3GHz Octa Core MediaTek Dimensity 1200-AI 6nm GPU : ARM G77 MC9

: ARM G77 MC9 RAM : 8GB / 12GB LPDDR4x

: 8GB / 12GB LPDDR4x Storage interno : 256GB (UFS 3.1)

: 256GB (UFS 3.1) Sistema operativo : Android 11 con Origin OS Ocean

: Android 11 con Origin OS Ocean Reti : Dual SIM (nano + nano)

: Dual SIM (nano + nano) Fotocamera posteriore : Principale : 108 megapixel, f/1.88 aperture, LED flash Grandangolo : 8 megapixel 119°, f/2.2 aperture Macro : 2 megapixel, f/2.4 aperture

: Fotocamera anteriore : Principale : 50 megapixel, Samsung JNV, f/2.0 aperture Grandangolo : 8 megapixel 105°, f/2.28 aperture, dual-tone spotlight flash

: Sicurezza : sensore d'impronte sotto al display

: sensore d'impronte sotto al display Audio : USB Type-C audio

: USB Type-C audio Dimensioni : 159,46 x 73,27 × 7,36 mm

: 159,46 x 73,27 × 7,36 mm Peso :171g

:171g Connettività : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2,GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2,GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC Batteria: 4.300mAh con ricarica rapida a 44W

Vivo S12: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,44" (2400×1080 pixels) Full HD+ AMOLED 20:9 aspect ratio con HDR10+, 90Hz refresh rate, 180Hz touch sampling rate, 98% NTSC color gamut

: 6,44" (2400×1080 pixels) Full HD+ AMOLED 20:9 aspect ratio con HDR10+, 90Hz refresh rate, 180Hz touch sampling rate, 98% NTSC color gamut Processore : fino a 2,6GHz Octa Core MediaTek Dimensity 1100 6nm

: fino a 2,6GHz Octa Core MediaTek Dimensity 1100 6nm GPU : ARM G77 MC9

: ARM G77 MC9 RAM : 8GB / 12GB LPDDR4x

: 8GB / 12GB LPDDR4x Storage interno : 256GB (UFS 3.1)

: 256GB (UFS 3.1) Sistema operativo : Android 11 con Origin OS Ocean

: Android 11 con Origin OS Ocean Reti : Dual SIM (nano + nano)

: Dual SIM (nano + nano) Fotocamera posteriore : Principale : 108 megapixel, f/1.88 aperture, LED flash Grandangolo : 8 megapixel 119°, f/2.2 aperture Macro : 2 megapixel, f/2.4 aperture

: Fotocamera anteriore : Principale : 44 megapixel, f/2.0 aperture Grandangolo : 8 megapixel 105°, f/2.28 aperture, dual-tone spotlight flash

: Sicurezza : sensore d'impronte sotto al display

: sensore d'impronte sotto al display Audio : USB Type-C audio

: USB Type-C audio Dimensioni : 157,20 x 72,67 × 7,39 mm

: 157,20 x 72,67 × 7,39 mm Peso :179g

:179g Connettività : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2,GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2,GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC Batteria: 4.200mAh con ricarica rapida a 44W

Uscita e Prezzo

Entrambi i Vivo S12 e S12 Pro sono previsti esclusivamente nel mercato cinese nelle colorazioni Black, Blue e Warm Gold. Per Vivo S12 il prezzo parte dall'equivalente di circa 390 euro per la versione da 8 GB + 256 GB, mentre quella da 12 GB di RAM arriva all'equivalente di circa 420 euro.

Vivo S12 Pro è previsto al prezzo equivalente a circa 480 euro per la versione da 8 GB + 256 GB, mentre quella da 12 GB di RAM arriva all'equivalente di circa 510 euro. Escludiamo che i dispositivi arriveranno ufficialmente nei mercati europei.