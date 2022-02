Vivo presenta Y76 5G, lo smartphone più sottile della serie Y

Vivo ha presentato in Italia il nuovo smartphone Y76 5G, il più sottile della serie Y con uno spessore di soli 7,79 mm. Anche per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il dispositivo è pensato per coloro i quali cercano un prodotto dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, a partire dalla fotocamera che come vedremo in seguito presenta inedite funzionalità.