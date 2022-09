Ecco il video del primo smartphone con fotocamera da 200 MP

Il settore degli smartphone è cresciuto notevolmente negli ultimi tempi in termini tecnici, con dispositivi Android che offrono performance tecniche molto spinte anche nella fascia media. Al centro di tutto questo sviluppo troviamo il comparto fotografico.

Canale Telegram Offerte

Negli ultimi anni abbiamo infatti assistito ad un notevole sviluppo dei sensori fotografici, di pari passo con il sotware di elaborazione delle immagini. Questo ha reso possibile l'approdo di dispositivi molto potenti in termini fotografici. Tra questi troviamo Moto Edge 30 Ultra, il dispositivo appena lanciato da Motorola in Cina.

Lo smartphone, che in Cina è stato lanciato con il nome Edge X30 Pro, passa alla storia come il primo dispositivo con fotocamera in grado di scattare foto a 200 megapixel. Questo può avvenire grazie al sensore ISOCELL HP1 di Samsung, che troviamo integrato nel modulo fotografico posteriore.

Nelle ultime ore grazie al noto leaker Evan Blass è trapelato online il primo video che mostra il dispositivo all'opera. Il video, che trovate proprio qui sotto è di natura promozionale e mostra i punti forti dello smartphone.