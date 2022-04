Eravate invidiosi dei cinesi? La variante globale del Redmi 10A sta arrivando!

Continua imperterrita la pioggia di smartphone , della serie Redmi . Dopo il lancio in Cina , Xiaomi ha infatti anticipato che il nuovo modello economico Redmi 10A sarebbe arrivato anche in versione globale e ora il dispositivo è passato da Geekbench , rivelando le più importanti caratteristiche tecniche .

Come si può vedere, la versione globale del Redmi 10A (numero di modello 220233L2G) sembra molto simile a quella cinese e indiana, con un SoC MediaTek Helio G25 che permette di ottenere 132 punti in single core e 486 in multi core. Per quanto riguarda le altre specifiche, abbiamo 2 GB di RAM e Android 11.