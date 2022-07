Primo unboxing di Nothing Phone (1): cover trasparente in regalo!

Domani è il grande giorno del lancio (al netto di aste e inviti) di Nothing Phone (1), l'arcinoto primo smartphone di Nothing, e mentre per quanto riguarda scheda tecnica e design sappiamo quasi tutto, ancora non si era avuto modo di dare un'occhiata alla scatola di vendita. Ma niente rimane nascosto nel mondo della tecnologia, neanche per un'azienda attenta come Nothing (o è stato orchestrato?), quindi grazie al leaker indiano @DahodianTechie possiamo vedere un'immagine del primo unboxing del telefono, che rivela la confezione di vendita e una cover inclusa. Amazon Prime Day

Nothing Phone (1): scatola di vendita e dettagli

Come si può vedere, il protagonista di questo unboxing è la variante bianca di Nothing Phone (1), che viene spedito con una cover in TPU trasparente.

In precedenza erano apparse immagini di una cover fumè sulla variante nera, quindi è logico supporre che nel caso si optasse per il colore nero la cover inclusa sarà di questo tipo.