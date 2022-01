Un primo sguardo alle cover ufficiali di Samsung Galaxy S22

Sul sito inglese MobileFun ha infatti aggiunto al suo listino tantissime cover per Galaxy S22: alcune di queste sono prodotte da aziende di terze parti, mentre altre sono proprio quelle ufficiali. Tra quest'ultime, spicca sicuramente la Smart LED View Cover, che copre anche il display ma "lascia intravedere" qualche informazione come l'orario (ricorda vagamente la HTC Dot View Cover del 2014).

Tra le altre cover ufficiali troviamo anche una classica in silicone disponibile in diverse colorazioni, una trasparente con integrato uno stand e la Smart Clear View, che invece copre anche il display lasciando visibile una piccola finestra. Potete trovare tutte le cover, con i relativi prezzi in sterline, a questa pagina.