Un nuova edizione di OnePlus Nord 2 a tema PAC-MAN sta arrivando in Europa

A partire dallo scorso anno OnePlus ha messo in chiaro il suo interesse nei confronti della gamma media del mercato, con i dispositivi della famiglia OnePlus Nord. Ora l'azienda sta per lanciare un'edizione speciale di OnePlus Nord 2.

Sarà la PAC-MAN Edition la nuova variante in arrivo di OnePlus Nord 2. La novità arriverà anche nel mercato europeo, dove OnePlus vende parecchio i suoi smartphone di gamma media. Il dispositivo presenterà delle ovvie personalizzazioni, che investiranno anche l'interfaccia grafica, a tema PAC-MAN e avrà PAC-MAN 256 preinstallato. Non sarebbero previste novità per la scheda tecnica.