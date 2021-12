Un misterioso Nokia con processore Exynos e Android 12 è in arrivo

Nokia è uno degli attori che si mantengono attivi nel settore di mercato degli smartphone, soprattutto nell'ambito della gamma media. Nelle ultime ore sono trapelati online dei dettagli che indicano lo sviluppo di un nuovo modello che si discosta da quanto visto negli ultimi mesi.

Stando a quanto trapelato online dal sito Geekbench, uno dei principali per il test dei dispositivi mobili in fase di sviluppo, Nokia starebbe lavorando a un nuovo smartphone dal nome in codice Suzume: questo avrebbe un processore Exynos 7884B, 3 GB di RAM e Android 12 a bordo.