Un brevetto di Xiaomi mostra uno smartphone pieghevole a conchiglia

Il brevetto in questione è stato depositato al CNIPA (Associazione Nazionale Cinese per la Proprietà Intellettuale) ma, oltre ad alcuni schizzi del dispositivo, non sono stati resti noti ulteriori dettagli. Come detto, si tratta di uno smartphone a conchiglia, con un fascia posteriore che raccoglie le due fotocamere.

Sul fronte è posta la fotocamera frontale in un foro "a forma di pillola", mentre sulla parte inferiore trova posto lo slot SIM, una porta USB-C e la griglia dell'altoparlante, mentre il tasto di accensione e il bilanciere del volume si trovano sul lato destro. Purtroppo non sappiamo ancora se uno smartphone del genere arriverà davvero sul mercato.