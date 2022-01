Ufficiale: i Samsung Galaxy S22 saranno presentati il 9 Febbraio durante l'evento Galaxy Unpacked. Avevamo già anticipato il leak di Evan Blass, ma ora Samsung ha pubblicato l'invito sul proprio sito, con tanto di link alla pagina YouTube per seguire l'evento in diretta e la loro newsroom per le ultime novità. Come anticipato nell'invito, la ditta sudcoreana stabilirà un nuovo standard "epico" per smartphone con la serie S più degna di nota mai creata.

L'attivissimo evleaks ha poi postato, dopo le immagini del Galaxy Tab S8 di ieri, che ricordiamo dovrebbe essere presentato sempre il 9 Febbraio, anche immagini ad alta definizione dei nuovi flagship di Samsung nelle varie colorazioni. S22 e S22+ appaiono simili, visto che condividono lo stesso design, forma delle fotocamere posteriori e colori.

L'S22 Ultra si distingue nettamente dai primi due per forma e colori e sarà presentato in grigio, rosso burgundy, bianco e verde. Tutti i colori hanno la S Pen nera con il bottone in tinta combinata.