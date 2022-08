Tutto su Xiaomi MIX Fold 2 prima del lancio, prezzo e varianti incluse

Specifiche tecniche

Xiaomi MIX Fold 2 sarà un vero e proprio top di gamma: il display esterno sarà da 6,56 pollici AMOLED in risoluzione Full HD+ e con refresh rate a 120 Hz, mentre il display interno (per intenderci, quello pieghevole) sarà da ben 8,02 pollici OLED in risoluzione 2,5K e con refresh rate a 120 Hz. A far girare il tutto, ovviamente il nuovo Snapdragon 8+ Gen 1 accompagnato da 12 GB di RAM.

Saranno tre le varianti di memoria disponibili (tutte includeranno 12 GB di RAM): 256 GB, 512 GB e 1 TB di memoria interna. La batteria sarà da 4500 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 67 W. Lato fotocamere, MIX Fold 2 monterà tre sensori: 50 MP per quello principale, 12 MP per quello ultrawide e 8 MP per quello tele (con zoom ottico a 2x). La fotocamera frontale sarà invece posta sotto al display e il sensore d'impronte digitali sarà invece posto sul lato.