Tutto quello che sappiamo su OnePlus Nord 2T e Nord CE 2 Lite

Dopodomani è un grande giorno per OnePlus : l'azienda cinese infatti presenterà anche in Europa i nuovissimi smartphone OnePlus Nord 2T e OnePlus Nord CE 2 Lite , dispositivi che negli scorsi mesi sono stati al centro di tantissimi rumor e leak. Ecco dunque tutto ciò che sappiamo su questi due interessanti dispositivi.

Per quanto riguarda invece OnePlus Nord CE 2 Lite, non abbiamo davvero segreti, visto che il dispositivo è già stato annunciato in India: schermo da 6,95 pollici, CPU Snapdragon 695 e 6 o 8 GB di RAM sono le specifiche principali. Sul retro trovano posto un sensore principale da 64 MP, uno di profondità da 2 MP e uno macro da 2 MP. Qui trovate l'articolo relativo il lancio in India dello smartphone, con tutte le informazioni del caso.

Praticamente, l'unico dettaglio che non conosciamo dei due dispositivi è il prezzo in Europa, e per quello bisognerà attendere fino al 19 maggio.