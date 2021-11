Tutto il fascino di Xiaomi 12 Ultra: design e specifiche da vero top di gamma

Torniamo a parlare di Xiaomi 12 Ultra, il modello più grande e più performante in arrivo con la nuova famiglia di top di gamma di Xiaomi. È ora di vedere dei nuovi render che mostrano il design del dispositivo.

Le immagini che vedete nella galleria in basso, realizzate da Technizo Concept in collaborazione con LetsGoDigital, mostrano il look accattivante di Xiaomi 12 Ultra: posteriormente vediamo quella che sarà la sua peculiarità più interessante, il display secondario che permetterà di scattare selfie con la fotocamera posteriore, controllare rapidamente le informazioni sulle notifiche e l'accesso a tutte le funzionalità che abbiamo già visto con Xiaomi Mi 11 Ultra.