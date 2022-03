Tutti i wallpaper di Samsung Galaxy A73, animati inclusi

A pochi giorni dal lancio ufficiale della nuova serie Galaxy A, abbiamo già modo di avere un assaggio dei nuovi medio-gamma di casa Samsung provando gli sfondi ufficiali di Galaxy A73 e A53.

Le immagini che trovate in galleria mostrano gli sfondi ufficiali di Galaxy A73 e A53, dato che ne hanno diversi in comune tra quelli statici. Oltre a questi, troviamo ulteriori sfondi statici esclusivi di Galaxy A73, così come sono disponibili quelli animati.