Tutti i prezzi dei Galaxy S22: ci saranno aumenti rispetto a S21

Quelli riferiti dal leaker ci sembrano degli importi troppo specifici, pertanto ci aspettiamo che quelli che arriveranno sul mercato siano più arrotondati.

In generale, per tutti e tre i modelli della serie Galaxy S22, vediamo un aumento rispetto ai prezzi di lancio di S21. Si tratta di aumenti minimi, di circa 50 euro per Galaxy S21 e S21 Ultra e di circa 60 euro per la variante Plus. Per scoprirlo con certezza non ci resta che attendere la presentazione ufficiale prevista per l'8 febbraio.