Tutti i colori di Galaxy S22 Ultra: quale vi piace di più?

Le immagini che trovate in galleria sono chiaramente dei render, realizzati da Technizo Concept in collaborazione con LetsGoDigital. I render mostrano, ancora una volta, come saranno le varie colorazioni attese sul mercato di Galaxy S22 Ultra. Vediamo l'opzione bianca , nera , verde , rossa (identificata dal nome Burgundy Red) e viola (identificata dal nome Turkish Rose).

I render sono molto realistici e mettono in risalto il comparto fotografico posteriore di Galaxy S22 Ultra, il quale sarà uno degli aspetti più originali del dispositivo, e che lo differenzierà in modo sostanziale dai modelli standard e Plus, oltre che dalla generazione precedente Galaxy S21.

I render mostrano anche come la S Pen, un accessorio ormai più che confermato per la sola variante Ultra di Galaxy S22, arriverà in tinta relativamente alla colorazione del dispositivo.

Per maggiori dettagli sulle presunte specifiche tecniche e ipotetici prezzi di lancio della serie Galaxy S22, vi suggeriamo di far riferimento alla pagina che abbiamo dedicato alla famiglia di dispositivi.